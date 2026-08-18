Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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18.08.2026 17:44:00

Is SpaceX an AI play or a space stock? Two months after the IPO, investors still can’t decide.

Shares don’t trade like the “Big Tech” stocks, and their correlation to the space sector is “mixed,” according to a new analysis.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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07.08.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Tesla Neutral UBS AG
03.08.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
27.07.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
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