Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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27.04.2026 11:11:00
Is SpaceX Really Worth $1.75 Trillion -- or Is That Actually Too Low?
Much ado has been made about SpaceX's upcoming IPO. And much ado is warranted. Elon Musk's space technology company plans to begin trading publicly with a market cap of $1.75 trillion. To put that number in perspective, it's higher than the market cap of Musk's other public company, Tesla (NASDAQ: TSLA). It's also higher than the valuations of retail giant Walmart (NASDAQ: WMT), Warren Buffett's Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB), and the world's largest healthcare company, Eli Lilly (NYSE: LLY).Some investors question whether SpaceX is really worth $1.75 trillion. But could that valuation actually be too low?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Tesla Neutral
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|23.04.26
|Tesla Outperform
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