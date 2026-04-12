Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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12.04.2026 10:43:00

Is SpaceX Really Worth More Than Tesla? Here's the Unvarnished Truth.

Only five U.S. companies have market caps of more than $2 trillion. That number will soon increase to six. Elon Musk's SpaceX is targeting a valuation of more than $2 trillion when it goes public later this year, making it the highest-valued IPO stock ever. However, the company that has been Musk's biggest success story so far -- Tesla (NASDAQ: TSLA) -- isn't a member of the $2 trillion club. Is SpaceX really worth more than Tesla?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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