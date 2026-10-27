Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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27.10.2026 20:05:00
Is SpaceX Stock a Buy After Its Latest Earnings Report?
SpaceX (NASDAQ: SPCX) posted its third-quarter earnings report on Oct. 20. The aerospace and AI company's revenue surged 161% year over year to $14.6 billion, beating analysts' estimates by $1.6 billion. Its EPS of $0.35 also cleared the consensus forecast by $0.19, marking a major improvement from its net loss of $0.36 per share a year earlier. Those headline numbers were impressive, but is SpaceX's stock worth buying in this choppy market?
In the first nine months of 2026, SpaceX generated 47% of its revenue from its connectivity (Starlink) segment, 40% from its SI ("super intelligence") segment, and 12% from its space segment. On a generally accepted accounting principles (GAAP) basis, Starlink is SpaceX's only profitable business -- and it supports the expansion of its unprofitable space and SI businesses. But if we only look at its adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) -- which generously excludes interest payments on its debt, depreciation on its hardware, and stock-based compensation -- its margins look much better.
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|Tesla Outperform
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|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|360,65
|-1,35%
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