Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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05.04.2026 10:46:00
Is SpaceX the Once‑in‑a‑Generation Investment Everyone Will Wish They Bought?
Space: the final frontier.That opening line from Star Trek still packs a punch. It's arguably more relevant now than ever before, thanks to two developments. One is NASA's Artemis II launch, the first human moon mission in more than 50 years. The other is SpaceX's impending initial public offering (IPO).Tesla (NASDAQ: TSLA) CEO Elon Musk founded SpaceX in 2002 with a vision of one day colonizing Mars. SpaceX is now moving forward with an IPO that could value the company as much as $1.5 trillion. Is SpaceX the once-in-a-generation opportunity everyone will wish they bought? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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