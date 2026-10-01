Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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01.10.2026 05:07:01
Is SpaceX's Starship a Threat to Rocket Lab Stock Now That It Has Reached Orbit?
SpaceX (NASDAQ:SPCX) finally got Starship into orbit. On Monday, Sept. 28, the huge rocket's upper stage reached orbit for the first time and released 26 of the company's next-generation V3 Starlink satellites. An engine issue ended the mission early.
This might look like bad news for Rocket Lab (NASDAQ:RKLB). The space company is spending a lot on Neutron, a reusable rocket designed to compete for the sort of launch work SpaceX's Falcon 9 does now. And shares of the growth stock trade near $70 as I write, under half the 52-week high of $151.
Does a working Starship threaten Rocket Lab? I think it does, but mainly through Neutron, which hasn't flown yet.
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