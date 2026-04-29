Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
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29.04.2026 21:08:00
Is Spotify Stock's More Than 40% Decline a Buying Opportunity? Or Is the Stock Still Overvalued?
Shares of Spotify (NYSE: SPOT) had a rough day on Tuesday, falling about 14% after the audio streaming company reported its first-quarter results. Despite a quarter that exceeded the company's own guidance on most key metrics, investors zeroed in on a softer-than-expected operating income forecast for the second quarter.The latest sell-off extends an already painful stretch for shareholders, with shares now trading more than 40% below their 52-week high and down more than 20% this year alone. Following such a brutal sell-off, is this the buying opportunity in the growth stock that some investors may have been waiting for? Or are shares still too pricey -- even after their massive beating?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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