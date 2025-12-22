Sprinkl a Aktie
WKN DE: A3CS1J / ISIN: US85208T1079
|
23.12.2025 00:30:06
Is Sprinklr Stock a Buy or Sell After Its CEO Dumped Nearly 70,000 Shares in the Company?
On Dec. 16, 2025, Rory P. Read, President & CEO of Sprinklr (NYSE:CXM), executed an open-market sale of 68,673 shares, with a transaction value of approximately $534,275.94, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($7.78); post-transaction value based on Dec. 16, 2025 market close ($7.84).* 1-year performance is calculated using Dec. 16, 2025 as the reference date.
