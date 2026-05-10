Sprott Aktie
WKN DE: A0Q0AG / ISIN: CA8520661098
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10.05.2026 15:49:01
Is Sprott Stock a Buy After the Company Scooped Up 2.5 Million of Its Own Shares?
According to a May 8, 2026 SEC filing, Sprott (NYSE:SII) disclosed a major buy of its own shares, adding 2,522,590 shares in an estimated $337.45 million transaction based on quarterly average pricing. The end-of-quarter position was valued at $597.85 million, with the net position change of $435.20 million reflecting both the increased share count and stock price movement during the reporting period.Sprott is a Toronto-based asset management company focused on delivering specialized investment solutions through a diverse suite of funds and managed accounts. The company leverages its expertise in alternative assets and active management to generate consistent fee-based income.Global asset manager Sprott’s first quarter purchase of 2.5 million of its own shares suggests it sees upside in the stock despite rising well above its 52-week low of $52.45 reached in May of 2025. Indeed, shares soared to a high of $169.63 on March 10 thanks to strong business performance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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