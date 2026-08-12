Incredible Holdings Aktie
WKN DE: A2P6F3 / ISIN: SGXE23963270
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12.08.2026 20:30:00
Is Super Micro Stock a No-Brainer Buy After Posting Incredible Q4 Numbers?
Shares of Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) have been rising today as investors are excited about its latest quarterly results. The company, which sells servers and other tech infrastructure necessary for the artificial intelligence (AI) build-out, posted not only strong revenue growth, but its bottom line improved significantly.After posting such stellar numbers, has it become a no-brainer buy for growth investors?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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