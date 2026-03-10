Sweetgree a Aktie
WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085
|
10.03.2026 11:15:00
Is Sweetgreen a Buy, Sell, or Hold in 2026?
Investing in up-and-coming restaurant stocks can be lucrative. As a business opens new locations, acquires more customers, builds its brand reputation, and pushes up revenue and profits, the gains can be magnificent.This is the recipe that the bulls are hoping Sweetgreen (NYSE: SG) can take advantage of. Is this restaurant stock a buy, sell, or hold in 2026?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sweetgreen Inc Registered Shs -A-
|
25.02.26
|Ausblick: Sweetgreen A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Sweetgreen A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: Sweetgreen A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Sweetgreen A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)