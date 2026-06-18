Sweetgree a Aktie
WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085
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18.06.2026 21:22:00
Is Sweetgreen a Millionaire-Maker Stock?
Sweetgreen (NYSE: SG), the fast casual restaurant chain specializing in salads and warm bowls, went public at $28 per share on Nov. 18, 2021. It opened at $52 on the first day, reached a record high of $53 the following day, but now trades at around $9.Sweetgreen initially impressed investors with its rapid same-store sales growth and ambitious expansion plans, but its growth eventually sputtered out. Let's see why it disappointed the market, and if it might bounce back in the future and deliver millionaire-making gains.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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