Sweetgree a Aktie
WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085
|
27.01.2026 17:15:00
Is Sweetgreen (SG) Yesterday's News?
Geez -- if you look up recent articles about salad purveyor Sweetgreen (NYSE: SG), the news doesn't seem too good. Here are some headlines:Image source: Getty Images.Indeed, the stock is down a frightening 76% over the past year (as of Jan. 22), and it has averaged annual losses of 8.6% over the past three years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
