T1 Energy Aktie
WKN DE: A3E3UN / ISIN: US35834F1049
|
05.03.2026 19:28:48
Is T1 Energy a Buy After Encompass Capital Advisors Increased Its Position by 21.5 Million Shares?
According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated February 17, 2026, Encompass Capital Advisors LLC acquired 21,504,901 additional shares of T1 Energy (NYSE:TE). The estimated value of this transaction, based on the average closing price during the quarter, was $94.89 million. The quarter-end value of the position rose by $204.24 million, reflecting both the purchase and changes in the stock’s price.This buy increased the stake to 9.53% of the fund’s reportable U.S. equity assets as of December 31, 2025.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Analysen zu T1 Energy Inc Registered Shs
|Encompass Holdings Inc
|0,00
|0,00%
|T1 Energy Inc Registered Shs
|5,85
|0,00%
