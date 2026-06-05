Taiwan Semiconductor Aktie
WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003
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06.06.2026 01:41:00
Is Taiwan Semiconductor Stock a Buy Before July?
Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) is due to report its second-quarter 2026 earnings in mid-July and its monthly revenue figures next week. With shares trading near the 52-week high, should investors consider buying now? The case for buying the stock is more than compelling. TSMC's first-quarter earnings were terrific. Revenue climbed over 35% year over year to $35.9 billion. The company's gross margin expanded to an impressive 66.2%, a sign of healthy pricing power for the chipmaker. The company anticipates full-year revenue growth of more than 30%. TSMC's market cap passed $2 trillion on June 4, yet its forward P/E ratio is still around 27, and the price-to-sales ratio is slightly above 17. I do not believe the stock is overvalued based on the company's outlook. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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