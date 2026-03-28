Tecnoglass Aktie

Tecnoglass für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XBE8 / ISIN: KYG872641009

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28.03.2026 01:46:54

Is Tecnoglass Stock a Buy After Energy Holdings Scooped Up Shares Worth $13.1 Million?

Energy Holding Corp, a 10% owner of Tecnoglass (NYSE:TGLS), reported the purchase of 306,666 shares of Common Stock in multiple open-market transactions from March 9, 2026 through March 11, 2026, as disclosed in a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($42.84); post-transaction value based on March 11, 2026 market close ($44.76).* 1-year performance is calculated using March 11, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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