Tecnoglass Aktie
WKN DE: A1XBE8 / ISIN: KYG872641009
|
28.03.2026 01:46:54
Is Tecnoglass Stock a Buy After Energy Holdings Scooped Up Shares Worth $13.1 Million?
Energy Holding Corp, a 10% owner of Tecnoglass (NYSE:TGLS), reported the purchase of 306,666 shares of Common Stock in multiple open-market transactions from March 9, 2026 through March 11, 2026, as disclosed in a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($42.84); post-transaction value based on March 11, 2026 market close ($44.76).* 1-year performance is calculated using March 11, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tecnoglass Inc
|
25.02.26
|Ausblick: Tecnoglass stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Tecnoglass legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Tecnoglass Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tecnoglass Inc
|36,60
|0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.