Tenable Holdings Aktie
WKN DE: A2JQRT / ISIN: US88025T1025
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11.05.2026 15:59:02
Is Tenable Stock a Buy After the CFO Scooped Up 12,000 Company Shares?
Matthew Charles Brown, Chief Financial Officer of Tenable (NASDAQ:TENB), reported the open-market purchase of 12,000 shares at around $21.54 per share on May 4, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($21.54).* 1-year price change calculated using May 4, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Tenable Holdings Inc Registered Shs
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