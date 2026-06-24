Answer Holdings Aktie

Answer Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006

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25.06.2026 01:00:00

Is Tesla Stock Better Than SpaceX? The Answer Might Surprise You.

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) successfully executed one of the largest IPOs in history on June 12. Even after a the stock tumbled this week, SpaceX's valuation is more than Tesla (NASDAQ: TSLA), another trillion-dollar business led by Elon Musk.Last year, Tesla booked a $3.8 billion profit. SpaceX, meanwhile, recorded a $4.9 billion loss in 2025. From this perspective, Tesla may appear to be the superior investment. After all, why should investors opt for a money-losing business? A deeper dive, however, reveals a more telling truth: Both companies trade at extremely high valuations. Even with positive profits, Tesla stock trades at more than 370 times earnings. The S&P 500, for comparison, trades at roughly 32 times earnings. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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