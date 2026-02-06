Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
06.02.2026 16:30:00
Is Tesla Stock Your Ticket to Becoming a Millionaire?
Tesla's (NASDAQ: TSLA) market cap of $1.5 trillion is far ahead of that of the next-most-valuable car company. The market remains decidedly optimistic about founder and CEO Elon Musk's vision.Since its initial public offering in June 2010, this electric vehicle (EV) stock has skyrocketed 25,390% (as of Feb. 2). A starting capital contribution of $4,000 would be worth $1 million today.Maybe the business has much more upside going forward. Is Tesla your ticket to becoming a millionaire? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|347,75
|3,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.