Solar Energy LtdShs Aktie
WKN: 931100 / ISIN: US83415A2015
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23.03.2026 16:58:48
Is Tesla's Planned $2.9 Billion Purchase a Good Sign for These 3 Solar Energy Stocks?
Tesla (NASDAQ: TSLA) is reportedly in talks to purchase up to $2.9 billion in solar equipment from a group of Chinese suppliers. That big purchase would mark a major step toward Tesla's goal of deploying 100 GW of "solar manufacturing from raw materials on American soil before the end of 2028". It might initially seem odd for an electric vehicle (EV) maker to invest heavily in solar energy, but Tesla also produces its own solar panels and home batteries. Over the long term, it aims to evolve from an EV maker into a "full-stack" green energy company.Three Chinese solar companies could benefit from Tesla's spending spree: Suzhou Maxwell Technologies, Shenzhen SC New Energy Technology, and Laplace Renewable Energy Technology. However, it can be tough for U.S. investors to buy these three stocks.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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