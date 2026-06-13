Tetra Technologies Aktie
WKN: 880267 / ISIN: US88162F1057
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13.06.2026 17:51:20
Is TETRA Technologies a Buy After An Insider Bought 22,000 Shares?
Kurt Hallead, VP-Treasurer & IR at TETRA Technologies (NYSE:TTI), reported an open-market purchase of 22,000 shares for a transaction value of approximately $217,000, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($9.86); post-transaction value based on June 9, 2026, market close ($9.78).* 1-year price change calculated using June 12, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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