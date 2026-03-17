SEED Aktie
WKN: 890217 / ISIN: JP3347000006
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17.03.2026 12:57:00
Is the $1,000 Government Seed Money for Trump Accounts Worth Claiming?
There's a new government benefit for children born in 2025 or later. I'm talking about the Trump Accounts that were established in last year's One Big Beautiful Bill Act.These are tax-advantaged savings accounts for children under 18, though only children who are U.S. citizens are eligible. If your child was born in 2025 or later, they're also eligible for a $1,000 government-seeded contribution to the account.Is this benefit legitimate and worth claiming? Absolutely!Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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