Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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31.03.2026 08:45:00
Is the AI Bubble Bursting? Here Are 2 Top Stocks to Buy the Dip on When It Does.
Artificial intelligence (AI) companies have driven the stock market higher in the past few years. Now, they may be contributing to it returning to Earth.Rapidly growing AI entities like OpenAI are scaling back commitments to chip spending and canceling projects such as video generator Sora, which could reduce overall chip spending.Computer chip procurements and the supply chain surrounding it have driven the share prices of stocks like Nvidia to new heights. If the party ends, as it appears to be doing right now, then stocks could enter a bear market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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