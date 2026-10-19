Is the AI Trade Cracking? What CoreWeave, Paul Tudor Jones, and ASML Are Telling Us

In this video, I will cover the sell-off in AI stocks, CoreWeave's issues, Paul Tudor Jones' comments, and ASML's earnings, and explain what I am actually doing in response. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.

*Stock prices used were from the trading day of Oct. 14, 2026. The video was published on Oct. 14, 2026.

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