CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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19.10.2026 19:30:32
Is the AI Trade Cracking? What CoreWeave, Paul Tudor Jones, and ASML Are Telling Us
In this video, I will cover the sell-off in AI stocks, CoreWeave's issues, Paul Tudor Jones' comments, and ASML's earnings, and explain what I am actually doing in response. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.
*Stock prices used were from the trading day of Oct. 14, 2026. The video was published on Oct. 14, 2026.
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Aktien in diesem Artikel
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|1 470,00
|0,68%
|ASML NV
|1 474,20
|0,93%
|CoreWeave
|54,69
|0,79%
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