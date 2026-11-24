Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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24.11.2026 10:00:02
Is the Anthropic IPO to Blame for Bitcoin's Recent Downturn? The Answer Might Surprise You.
Anthropic's (NASDAQ:ANT) much-anticipated blockbuster initial public offering (IPO) will go down as one of the highlights of the 2026 financial calendar after it raised a record $119.5 billion and surged 17% on its first day of trading. That said, it subsequently erased most of those gains as tech stocks tumbled even further. Bitcoin (CRYPTO:BTC) fell to a two-year low of $55,150 on Nov. 21.
There's plenty to be said about Anthropic's historic IPO, but while various crypto industry leaders were quick to pin the blame for Bitcoin's latest price plunge on the artificial intelligence (AI) giant, investor money moving to Anthropic is a small part of a much bigger picture.
Image source: Getty Images.
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