Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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25.11.2026 19:37:01
Is the Anthropic IPO to Blame for Bitcoin's Recent Downturn? The Answer Might Surprise You.
On Nov. 19, Anthropic (NASDAQ:ANT) became available to trade after raising a record $81.3 billion in its initial public offering (IPO), and just two days later, Bitcoin (CRYPTO:BTC) fell below its psychologically important $60,000 level to hit $55,130, its lowest since September 2024. For many investors, those events are connected, and Anthropic's debut is blamed for Bitcoin's poor performance.
In short, one prevailing theory on the topic says that legions of investors sold their crypto to buy shares of Anthropic, just as they seemed to be doing right before Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX)—better known as SpaceX—had its IPO in June. But does this narrative really hold up to scrutiny?
Image source: Getty Images.
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