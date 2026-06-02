Arista Networks Aktie
WKN DE: A40V33 / ISIN: US0404132054
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02.06.2026 08:11:00
Is the Arista Networks Post-Earnings Dip a Good Buying Opportunity?
Arista Networks (NYSE: ANET) reported its first-quarter earnings on May 5, and its stock price dropped by more than 10% the following day. However, after shedding some more value in the weeks since, the artificial intelligence (AI) stock is starting to make a comeback.Is this a good buy-the-dip opportunity, or was the stock's drop warranted? Here's what investors should know.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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