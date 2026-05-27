LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
|
27.05.2026 17:37:53
Is the Cheapest Cruise Line Stock Finally Too Cheap to Ignore?
Is the captain of Norwegian Cruise Line (NYSE: NCLH) signaling smooth sailing for the cruising industry's worst performer? CEO John Chidsey recently bought 153,000 shares of the weather-worn cruise line operator, investing roughly $2.5 million in his own company on Friday of last week.As seasoned investors know, there are plenty of acceptable reasons for an insider to lighten a position. Executives might need to raise money. It could also be just part of the portfolio diversification process. However, there is usually only one reason for insider buying. Is Chidsey signaling that Norwegian Cruise Line -- or NCL, for short -- has bottomed out? Let's take a closer look at the market's ugliest major cruise line operator. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LINE Corp
Analysen zu LINE Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Iran-Krieg fragil: Dow wenig verändert erwartet -- ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.