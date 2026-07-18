Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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18.07.2026 10:00:01
Is the hyper-commercial World Cup here to stay?
Also in today’s newsletter: the transfer market’s big spenders and how MLS aims to capitalise on America’s football feverWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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