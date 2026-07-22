Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
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22.07.2026 21:41:01
Is the iShares Healthcare ETF or the Invesco Nasdaq Biotech ETF the Better Bet for Investors in 2026?
Investors choosing between iShares Global Healthcare ETF (NYSEMKT:IXJ) and Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (NASDAQ:IBBQ) may weigh broad global diversification and higher dividend yields against lower costs and specialized high-growth potential.Both ETFs target the healthcare sector, but their geographic and industry scopes differ significantly. While one provides broad global exposure to medical giants, the other offers a focused play on the biotechnology and pharmaceutical innovation occurring on the Nasdaq. This analysis compares their costs, risk profiles, and recent performance.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield as of the close of trading on July 20.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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