Is the iShares MSCI China ETF a Buy After Nipun Capital Scooped Up Shares Worth $7.3 Million?
According to an SEC filing dated February 12, 2026, Nipun Capital, L.P. increased its position in iShares MSCI China ETF (NASDAQ:MCHI) by 116,100 shares during the fourth quarter. The estimated value of this trade was $7.3 million, calculated using the fund's average closing price for the quarter. The quarter-end value of the position rose by $13.58 million, a figure that reflects both trading activity and market price changes.The fund bought more MCHI, bringing the stake to 22.96% of 13F assets under management.Top holdings after this filing:
