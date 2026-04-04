ERA Mining Machinery Aktie
WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066
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04.04.2026 10:10:00
Is the "Magnificent Seven" Era Over? Here Are the Stocks That Replace Them
The S&P 500's magnificent increase over the past few years is due, in part, to the Magnificent Seven. These are seven tech or tech-related stocks that have been hitting it out of the park when it comes to growth in recent years. Some have even become household names as they make or sell products and services we use daily.The Magnificent Seven stocks are Apple, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, and Tesla. In recent weeks, though, these players have suffered or stagnated amid concerns about the artificial intelligence (AI) revenue opportunity and general worries about the economy and geopolitical environment.Is the Magnificent Seven era over? If it is, the following three stocks could replace them...Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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