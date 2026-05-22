The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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22.05.2026 21:15:00
Is the Market Losing Steam as May Winds Down?
The S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC), which you can easily buy with an exchange-traded fund like Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO), has turned lower in recent days. The ongoing geopolitical conflict in the Middle East, high energy prices, and broader inflation have consumers and investors worried about an economic slowdown. Could the market lose some steam heading into the summer?"Sell in May and go away" is an old Wall Street saying that highlights a historical performance difference between certain periods of the year. There's some data to back the saying up, too. Historically, the S&P 500 index has gained around 2% between May and Oct., but gained 7% between Nov. and April. Small-cap and global stocks see a similar pattern, according to Fidelity Investments.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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