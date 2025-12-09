Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
09.12.2025 09:02:00
Is the Netflix Deal to Buy Warner Bros. Already in Trouble?
Netflix (NASDAQ: NFLX) surprised Wall Street and Main Street alike last week when the streaming giant announced its intention to acquire the studio and streaming businesses from Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) in a cash-and-stock deal valued at $72 billion. The long-rumored agreement capped off weeks of negotiations and would create a global multimedia and entertainment powerhouse.All that remained was for the deal to receive regulatory approval, with many industry watchers predicting a heightened level of scrutiny.However, the proposed deal hit a snag when Paramount Skydance (NASDAQ: PSKY) announced a hostile takeover bid for Warner Bros. Discovery, ramping up the drama and casting doubt on the existing agreement.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|82,55
|-0,81%
