AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
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14.08.2026 04:00:00
Is the Reported $400 Billion AstraZeneca-Bristol Myers Squibb Megamerger a Slam Dunk -- or a Disaster Waiting to Happen?
In recent weeks, two pharmaceutical stocks, AstraZeneca (NYSE: AZN) and Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY), have become the subject of merger rumors. At the start of the month, the Financial Times dropped a potential bombshell when, in an exclusive report, it reported that the two companies, both considered blue chip stocks, were close to merging in a deal that would create an oncology-focused big pharma powerhouse worth around $400 billion.Put simply, investors reacted negatively to the proposed deal, pushing AstraZeneca shares down by around 9% after the rumors first emerged. Subsequent headlines suggest that the proposed merger isn't likely to happen.Still, until confirmed, it may be best to assume that a deal is possible. While on the surface, it may look like a winner, a closer look validates the market's more negative take on the proposition.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|134,10
|-1,58%
|Bristol-Myers Squibb Co.
|54,96
|-1,89%
|Slam Corporation Cons of 1 Shs -A- + 1-4 Wt
|4,17
|1,46%
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