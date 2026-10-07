Is the S&P 500 Historically Expensive or Cheap? The Answer Depends on How You Look at It.

The valuation of the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has been a hot topic lately. By some measures, the index looks historically pricey, trading at levels rarely seen before. At the same time, the S&P 500 is trading at a historically low PEG (price/earnings-to- growth) ratio.

Let's take a close look at whether the market is overvalued or undervalued.

Based on two popular market valuation metrics -- the Buffett indicator and the S&P 500 Shiller CAPE (Cyclically Adjusted P/E) ratio -- the market is trading near record valuations. You often see these metrics cited as a reason for a potential bear market.

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