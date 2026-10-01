International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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01.10.2026 21:05:01
Is the Schwab International Equity ETF or Vanguard Total World Stock ETF Better for Long-Term Diversification?
Vanguard Total World Stock ETF (NYSEMKT:VT) provides investors with exposure to both U.S. and international markets, whereas Schwab International Equity ETF (NYSEMKT:SCHF) serves as a low-cost specialist for developed economies outside the United States.
While both funds offer global reach, the Vanguard Total World Stock ETF follows the FTSE Global All Cap Index to capture the entire investable world. In contrast, the Schwab International Equity ETF tracks the FTSE Developed ex US Index, making it a dedicated tool for those wanting to isolate international developed markets at a rock-bottom price point.
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