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WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50

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01.10.2026 21:05:01

Is the Schwab International Equity ETF or Vanguard Total World Stock ETF Better for Long-Term Diversification?

Vanguard Total World Stock ETF (NYSEMKT:VT) provides investors with exposure to both U.S. and international markets, whereas Schwab International Equity ETF (NYSEMKT:SCHF) serves as a low-cost specialist for developed economies outside the United States.

While both funds offer global reach, the Vanguard Total World Stock ETF follows the FTSE Global All Cap Index to capture the entire investable world. In contrast, the Schwab International Equity ETF tracks the FTSE Developed ex US Index, making it a dedicated tool for those wanting to isolate international developed markets at a rock-bottom price point.

Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.

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