Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
06.02.2026 12:30:00
Is the Small-Cap Rebound Here? 3 ETFs Set to Surge 45% by 2028
Small-cap outperformance in recent years has been a rare thing. The Russell 2000 index has only beaten the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) once since 2017. That was in 2020 and it only outperformed by about 1.5 percentage points.Now may be the time to start thinking about small caps differently and consider them for some of the best exchange-traded funds (ETFs) to buy.The past three years have been all about dominance from U.S. mega-cap growth and tech stocks. The leadership has been so strong that almost every other sector has lagged behind the S&P 500 during that time. A lot of people think the artificial intelligence (AI) boom will keep the streak going. History says it probably won't. Five straight years of small caps lagging behind large caps is very rare and they're long overdue for a return.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Surge Holdings Inc Registered Shs
Analysen zu Surge Holdings Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.