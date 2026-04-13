Answer Holdings Aktie

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WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006

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13.04.2026 11:06:00

Is the SpaceX IPO Destined to Flop? This Historical Indicator Has a (Thus Far) 100% Success Rate and Offers a Clear Answer.

This may very well be the year of the mega-initial public offering (IPO). Artificial intelligence (AI) large language model developers OpenAI and Anthropic are both exploring the idea of going public before the end of 2026. However, the kingpin of all expected IPOs is space infrastructure and AI conglomerate, SpaceX.SpaceX, whose CEO, Elon Musk, also runs trillion-dollar electric-vehicle (EV) maker Tesla (NASDAQ: TSLA), confidentially filed to go public on April 1. Initial reports suggest it could fetch a valuation of up to $1.75 trillion and raise in the neighborhood of $75 billion. For context, Saudi Aramco currently holds the title of largest IPO, with $29.4 billion raised in December 2019. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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