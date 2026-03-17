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17.03.2026 08:05:00

Is the Stock Market Headed for an AI-Bubble Burst? Here Are 2 Industrial Stocks That Can Offset Tech Stock Volatility.

At the end of 2025, one of the biggest questions being asked by the financial media was whether or not we were in an artificial intelligence (AI) bubble.That question has since fallen out of the media's headlines, but it remains unanswered. It likely won't have an answer until either the bubble pops (if there is one) or AI continues its current growth trajectory unabated as an industry for a few more years.Either way, it never hurts to hedge your bets. It's undeniable that the AI boom in the past few years bears a striking resemblance to the dot-com bubble that burst in the early 2000s.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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