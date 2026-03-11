Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
11.03.2026 11:45:00
Is the Stock Market in an Artificial Intelligence (AI) Bubble Today? Here Are 3 Possible Warning Signs.
Over the long term, the S&P 500 index has generated an average annualized return of 10%. In recent times, the closely watched benchmark is crushing it, though. It produced total returns of 26% in 2023, 25% in 2024, and 18% in 2025. Investors have no complaints.The latest surge can be attributed to the ongoing artificial intelligence (AI) craze. This is shown empirically by the fact that the "Magnificent Seven" stocks represent about a third of the entire S&P 500's market cap, according to the latest research from The Motley Fool.Investors are wise to consider any potential risks that the current environment might present. Is the stock market in an AI bubble today? Here are three possible warning signs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Here
Analysen zu Here
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.