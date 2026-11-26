Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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26.11.2026 08:16:00
Is the stock market open for Thanksgiving? The answer might surprise you.
The answer to the question of whether the stock market is open on Thanksgiving isn’t a simple yes or no, as the major exchanges are closed, but trading of equity futures is open for part of the day.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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