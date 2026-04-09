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09.04.2026 06:00:07
Is the Strait of Hormuz Reopening? What to Know Under Iran-Cease Fire.
Vessels are wary of passing the coast of Iran in the strait, given the fragile agreement, and the number of ships traveling through it has even dropped.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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