Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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05.04.2026 12:36:00
Is the Trump Bull Market in Its Final Act? History Offers a Decisive Answer.
Statistically, the stock market has thrived under President Donald Trump. When his first term concluded (Jan. 20, 2017 – Jan. 20, 2021), the time-tested Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), and innovation-driven Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) had risen by 57%, 70%, and 142%, respectively.The first year of Trump's second term was something of an encore performance, with all three indexes climbing by double-digit percentages. The evolution of artificial intelligence, the advent of quantum computing, and the expectation of lower interest rates fueled the Trump bull market.However, this optimism has given way to a wall of worry over the last five weeks. Uncertainties surrounding the Iran war have heightened stock market volatility, briefly sending the Dow and Nasdaq Composite into correction territory.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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