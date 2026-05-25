GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
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26.05.2026 00:00:00
Is the UK ok? Markets cast their vote on the political uncertainty
UK markets gave investors plenty to think about with the local elections of 7 May. Whereas the Iran war seems not to be affecting the S&P 500 at all anymore, the immediate market response in the UK has been notable.Weiter zum vollständigen Artikel bei GAM Holding AG
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