State Street Aktie
WKN: 864777 / ISIN: US8574771031
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26.07.2026 19:01:01
Is the VanEck Pharmaceutical ETF or State Street Health Care ETF the Better Buy for Your Portfolio?
The VanEck Pharmaceutical ETF (NASDAQ:PPH) provides concentrated exposure to drugmakers, while the State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLV) offers a broader, lower-cost gateway to the entire healthcare sector.The healthcare sector remains a foundational component of many diversified portfolios, offering a unique combination of defensive stability and long-term growth potential driven by medical innovation. When navigating this space, investors often weigh the benefits of broad diversification against the potential for targeted returns in specialized niches like pharmaceuticals. This comparison explores the fundamental trade-offs between a diversified industry giant and a more concentrated drugmaker strategy. By examining the differences in cost structures, historical total returns, and underlying portfolio concentrations, investors can better understand which vehicle may be appropriate for their specific financial goals, risk tolerance, and income requirements in a changing market.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield as of the close of trading on July 23.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu State Street Corp.
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21.07.26
|S&P 500-Titel State Street-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in State Street von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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21.07.26
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21.07.26
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15.07.26
|Ausblick: State Street zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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14.07.26
|S&P 500-Wert State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in State Street von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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07.07.26
|S&P 500-Wert State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in State Street von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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01.07.26
|Erste Schätzungen: State Street informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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30.06.26
|S&P 500-Wert State Street-Aktie: So viel Gewinn hätte ein State Street-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu State Street Corp.
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