Vanguard Energy Aktie
WKN DE: A1KC6B / ISIN: US92203D1037
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07.05.2026 19:00:00
Is the Vanguard Energy ETF a No-Brainer Buy Right Now Due to Rising Energy Costs?
Ever since the war in Iran began on Feb. 28, a chain of events has showcased a tale of two outcomes. Iran closed the Strait of Hormuz, the crude oil supply dropped, and energy prices surged.On one end, there's the pain that people have been feeling at the gas pump. On the other, there are energy companies positioned for record profits.In true Wall Street fashion, the allure of profits caused investors to pour money into energy stocks, making it the best-performing sector through early May this year. The S&P 500's energy sector is up 31%, well ahead of second- and third-place materials and industrials (up around 11% each).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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