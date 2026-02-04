Russell Aktie
Is the Vanguard Russell 2000 Index Fund ETF a Buy Now?
Small-cap stocks are off to scintillating starts this year, with the widely followed Russell 2000 index climbing 5.31% in January. Obviously, that's good news for the various exchange-traded funds (ETFs) tracking that gauge, including the Vanguard Russell 2000 ETF (NASDAQ: VTWO). In even better news, the prevailing sentiment on Wall Street is that smaller stocks can keep the good times going this year due to a variety of factors, including expectations of economic growth, declining interest rates, and earnings growth that beats those of their large-cap counterparts.
