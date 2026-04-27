Best Buy Aktie
WKN: 873629 / ISIN: US0865161014
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27.04.2026 03:04:00
Is the Vanguard Total Stock Market ETF the Best Buy for Long-Term Investors Right Now?
Founded in 1975, Vanguard is highly regarded as a leading investment firm. It pioneered low-cost investment vehicles, which helped to democratize access to the stock market for individuals. With trillions of dollars in assets under management and a long list of exchange-traded funds (ETFs) to choose from, though, investors might struggle to find the right product for their needs.Maybe it's a good idea to start with one of the most popular offerings, the Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEMKT: VTI). Is it the best buy for long-term investors right now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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