Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
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06.04.2026 12:48:00
Is the world running out of oil? Here are three ways Goldman Sachs is answering that critical question.
Analysts led by Yulia Zhestkova Grigsby, a commodities strategist, looked at product supplies, price responses and anecdotes to address the issue of whether the global economy is running short of oil.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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